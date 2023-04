O segundo jogo entre o Real Madrid e o Partizan, nos play-offs da Euroliga de basquetebol, terminou com uma batalha campal que levou o árbitro a dar por concluído o jogo, ainda com 1m40s por jogar, com novo triunfo da equipa sérvia que já espreita a Final Four da Competição.

O jogo já estava tenso com o Partizan, que já tinha vencido o primeiro jogo, com uma vantagem de quinze pontos sobre os espanhóis já perto do último quarto, quando Sergio Llull, capitão do Real Madrid, fez uma falta antidesportiva sobre Kevin Punter.

Entornou-se o caldo, com as reações a multiplicarem-se em campo, com murros, pontapés e até truques de judo. Não houve mais jogo, os árbitros deram por concluído o jogo, com novo triunfo da equipa sérvia que fica a um passo de garantir a qualificação para a Final Four da competição europeia.

Veja as imagens dos lamentáveis confrontos: