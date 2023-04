Os Miami Heat e os New York Knicks garantiram, na madrugada desta quinta-feira, o apuramento para as meias-finais da Conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ambos ao jogo cinco, eliminando respetivamente os Milwaukee Bucks e os Cleveland Cavaliers.

Os Heat venceram na visita aos Bucks por 128-126, após prolongamento, num jogo em que Jimmy Butler, depois de ter feito história no jogo quatro, voltou a ser protagonista, com 42 pontos, oito ressaltos e quatro assistências. Giannis Antetokoumpo foi o melhor dos Bucks, com 38 pontos, além de 20 ressaltos e três assistências.

Os Heat fecham a eliminatória com 4-1, tal como fizeram os New York Knicks, que vão marcar encontro com a equipa de Miami depois de terem afastado os Cleveland Cavaliers. Na visita a Cleveland, os Knicks venceram por 106-95.

Donovan Mitchell foi o melhor marcador do jogo, com 28 pontos, no entanto insuficientes para manter a equipa de Cleveland na luta pela eliminatória. Jalen Brunson destacou-se nos Knicks, com 23 pontos.

A noite de quarta-feira nos Estados Unidos teve mais dois jogos, a Oeste, com os Memphis Grizzlies a impedirem a festa dos Los Angeles Lakers, vencendo por 116-99 para reduzir a desvantagem nos play-offs para 3-2.

Num jogo em que houve cinco jogadores a fazer duplo-duplo, Desmond Bane foi o principal destaque nos Grizzlies, com 33 pontos, dez ressaltos e cinco assistências, tendo Ja Morant sido igualmente determinante, com 31 pontos, dez ressaltos e sete assistências. Anthony Davis, dos Lakers, fez 31 pontos, 19 ressaltos e uma assistência.

Já os Golden State Warriors venceram na visita aos Sacramento Kings (116-123) e chegaram à vantagem de 3-2 na eliminatória, estando a um triunfo das meias-finais de Conferência. Stephen Curry, com 31 pontos, foi o melhor marcador dos Warriors e do encontro.

Os vencedores dos encontros Kings-Warriors e Grizzlies-Lakers encontram-se na meia-final a Oeste, que já tem outro duelo certo, os Nuggets com os Suns.

A Este, além do Heat-Knicks, os Sixers esperam adversário saído do duelo entre Celtics e Hawks.