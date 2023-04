O basquetebolista Jimmy Butler, dos Miami Heat, conseguiu na noite de segunda-feira a quarta pontuação mais alta de sempre num jogo dos play-offs da liga norte-americana (NBA), com os 56 pontos somados na vitória frente aos Milwaukee Bucks, por 119-114.

No quarto encontro da primeira ronda dos play-offs, Butler bateu o seu máximo de carreira e alcançou um novo recorde dos Heat em play-offs, para colocar a sua equipa a vencer por 3-1, num embate em que chegou a estar a perder por 14 pontos no último quarto.

Butler acertou 19 de 28 lançamentos de campo, incluindo três de oito triplos e 15 dos 18 lances livres tentados, num total de 40 minutos e 45 segundos. Acrescentou ainda nove ressaltos e duas assistências.

Na história da NBA, apenas três jogadores fizeram melhor do que Butler em play-offs: Michael Jordan tem o recorde com 63 pontos, conseguidos face aos Celtics, no Boston Garden, a 20 de abril de 1986, num desaire dos Chicago Bulls por 135-131, após dois prolongamentos.

O segundo lugar pertence a Elgin Baylor, então nos Los Angeles Lakers, com 61 pontos também aos Celtics, a 14 de abril de 1962, no quinto jogo da final.

O pódio é fechado por Donovan Mitchell, que a 17 de agosto de 2020, ao serviço dos Utah Jazz, marcou 57 pontos aos Denver Nuggets.

Butler igualou, no quarto posto, outros três registos de 56 pontos, conseguidos por Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors), em 1962, Michael Jordan (Chicago Bulls), em 1992, e Charles Barkley (Phoenix Suns), em 1994.

A jornada de segunda-feira contou ainda com a vitória Los Angeles Lakers ante os Memphis Grizzlies por 117-111.