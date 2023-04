Os Lakers estão a uma vitória de avançarem nos playoffs da NBA, depois de na última noite terem vencido o jogo quatro da série frente aos Memphis Grizzlies, por 117-111.

Em Los Angeles, a partida foi equilibrada e foi mesmo decidida no prolongamento, depois de um 104-104 no tempo regulamentar – LeBron James marcou antes do meio-campo a acabar, mas a buzina já tinha tocado.

No prolongamento, a formação de LA foi mais forte e acabou por superiorizar-se, apesar dos 36 pontos de Desmond Bane, o maior destaque dos Grizzlies.

Nos Lakers, Austin Reaves somou 23 pontos, quatro ressaltos e seis assistência, enquanto LeBron não ficou longe do triplo duplo: 22 pontos, 20 ressaltos e sete assistências.

Os Lakers estão assim em vantagem na série, por 3-1, e avançam para a próxima ronda se venceram em Memphis, na madrugada da próxima quinta-feira.

Muito perto de fechar a série estão também os Miami Heat, que na noite passada ganharam na receção aos Milwaukee Bucks, por 119-114.

Giannis Antetokounmpo até regressou nos Bucks, após lesão, mas nada pôde fazer perante a exibição de Jimmy Butler: 56 pontos – um novo máximo num jogo de playoffs na história da franquia de Miami –, nove pontos e duas assistências.

Giannis, ainda somou, fez um triplo duplo, com 26 pontos, dez ressaltos e 13 assistências. Brook López fez 36 pontos e 11 ressaltos.

Os Heat vencem por 3-1 e podem resolver a questão também na madrugada de quinta-feira, em Milwaukee.