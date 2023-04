Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos da série, os Golden State Warriors mostraram que ainda têm uma palavra a dizer e venceram os Sacramento Kings por 11-97, na última noite, em São Francisco, na primeira fase dos playoffs da Conferência Oeste.

Sem Draymond Green, castigado após a agressão a Domantas Sabonis no primeiro jogo, a grande figura foi o inevitável Stephen Curry, com 36 pontos, seis ressaltos e três assistências. Andrew Wiggins somou 20 pontos e sete ressaltos e foi o segundo melhor elemento dos Warriors, enquanto Klay Thompson ficou-se pelos 13 pontos. Nota ainda para Kevon Looney que somou uns impressionantes 20 ressaltos.

Nos Kings, De Aaron Fox somou 26 pontos e ficou à beira de registar um triplo-duplo, isto porque conseguiu ainda nove ressaltos e outras tantas assistências. Sabonis registou um duplo-duplo (15 pontos e 16 ressaltos).

O quarto jogo, novamente em casa dos Warriors, está marcado para o próximo domingo (20h30).

Também a Oeste, os Phoenix Suns venceram em casa dos Los Angeles Clippers (129-124) e consumaram a reviravolta na série, que agora está em 2-1.

Após a derrota no primeiro jogo, a formação do Arizona somou dois triunfos consecutivos, este último com Devin Booker em bom plano, com 45 pontos, auxiliado por Kevin Durant, que registou 28.

Por seu turno, Nornan Powell (42 pontos) foi o melhor elemento dos Clippers, juntamente com Russell Westbrook (30 pontos, oito ressaltos e 12 assistências).

O próximo jogo está agendado para este sábado (20h30).

Já na Conferência Este, os Philadelphia 76ers deram um passo importante rumo à próxima fase dos playoffs, ao somarem a terceira vitória sobre os Brooklyn Nets e fixarem a série em 3-0. Em Nova Iorque, os Sixers venceram por 102-97.

Tyrese Maxey, com 25 pontos, foi o melhor pontuador dos visitantes, mas Joel Embiid também se apresentou a excelente nível, com 14 pontos, 10 ressaltos e duas assistências. Note-se que James Harden (21 pontos) foi expulso no terceiro período, mas os Sixers aguentaram-se e deram boa resposta no último quarto.

Nos Nets, Mikal Bridges somou 26 pontos, a melhor marca da partida, enquanto Dinwiddie amealhou 20.

O quarto jogo, que poderá ser decisivo, realiza-se este sábado (18h00).