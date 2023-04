Os Boston Celtics deram mais um passo rumo à próxima fase dos playoffs da NBA, esta madrugada, ao vencerem os Atlanta Hawks por 119-106 e aumentarem a vantagem para 2-0 na Conferência Este.

A turma de Boston, a jogar em casa, viu Jayson Tatum anotar um duplo-duplo, com 29 pontos e 10 ressaltos. Derrick White também esteve em bom plano, com 26 pontos, enquanto do lado visitante foi Dejounte Murray quem se destacou, com 29 pontos, seis ressaltos e outras tantas assistências.

O terceiro jogo, em Atlanta, está marcado para o próximo sábado (00h00).

No outro confronto a Este, os Cleveland Cavaliers bateram os New York Knicks (107-90) e empataram a série (1-1).

Darius Garland foi a principal figura dos Cavs, com 32 pontos, mas Donovan Mitchell também se destacou, não só pelos 17 pontos, mas, sobretudo, pelas 13 assistências. Julius Randle, com 22 pontos, não conseguiu ajudar os Knicks a garantirem a segunda vitória em Cleveland.

O próximo encontro é já no próximo sábado (01h30), em Nova Iorque.

Já na primeira ronda dos playoffs da Conferência Oeste, os Phoenix Suns venceram os Los Angeles Clippers (123-109) e deixaram a série igualada a um.

Depois do primeiro período em que a equipa de LA saiu por cima, a formação de Phoenix não deu hipótese e venceu os três períodos seguintes. Devin Booker, com 38 pontos e nove assistências, esteve em plano de evidência, assim como Deandre Ayton, com um duplo-duplo (14 pontos e 13 ressaltos).

Kawhi Leonard foi o melhor marcador dos Clippers, com 31 pontos.

O terceiro duelo disputa-se na próxima sexta-feira (03h30), em Los Angeles.

Os resultados dos playoffs da NBA até ao momento:

Conferência Este

Miami Heat-Milwaukee Bucks, (1-0)

Jogo 1: Miami Heat-Milwaukee Bucks, 130-117

New York Knicks-Cleveland Cavaliers, (1-1)

Jogo 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers, 101-97

Jogo 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers, 90-107

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, (0-2)

Jogo 1: Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets, 121-101

Jogo 2: Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets, 96-84

Atlanta Hawks-Boston Celtics, (0-2)

Jogo 1: Boston Celtics-Atlanta Hawks, 112-99

Jogo 2: Boston Celtics-Atlanta Hawks, 119-106

Conferência Oeste

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets, (0-1)

Jogo 1: Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets, 80-109

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns, (1-1)

Jogo 1: Los Angeles Clippers-Phoenix Suns, 115-110

Jogo 2: Los Angeles Clippers-Phoenix Suns, 109-123

Golden State Warriors-Sacramento Kings, (0-2)

Jogo 1: Sacramento Kings-Golden State Warriors, 126-123

Jogo 2: Sacramento Kings-Golden State Warriors, 114-106

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies, (1-0)