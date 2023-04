Os Denver Nuggets e os Phoenix Suns qualificaram-se, na noite de terça-feira (madrugada desta quarta-feira em Portugal), para as meias-finais da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol, fase na qual vão marcar encontro.

Os Nuggets fecharam as contas frente aos Minnesota Timberwolves ao jogo cinco, com uma vitória por 112-109 que valeu o 4-1 na eliminatória.

Jamal Murray, com 35 pontos, além de quatro ressaltos e cinco assistências, foi o melhor marcador de um encontro em que Nikola Jokic, com um triplo-duplo, também esteve em evidência: 28 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências.

Os Suns também fecharam as contas frente aos Los Angeles Clippers ao jogo cinco, vencendo por 4-1 na eliminatória. Na última noite, o triunfo foi por 136-130, num duelo em que se destacou Devin Booker, com 47 pontos, além de oito ressaltos e dez assistências.

No outro duelo da noite, a Este, os Boston Celtics não conseguiram confirmar o apuramento, ao perderem com os Atlanta Hawks (117-119), que assim reduziram a desvantagem para 3-2. Trae Young, com 38 pontos, quatro ressaltos e 13 assistências, destacou-se e mantém assim a equipa de Atlanta na disputa pelas meias-finais da Conferência, fase na qual o vencedor deste duelo já sabe que vai encontrar os Philadelphia 76ers, que afastaram os Brooklyn Nets.

