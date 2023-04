Giannis Antetokounmpo disse adeus de conquistar o segundo título da carreira na NBA na última noite, mas nem por isso deixou de dar uma lição na conferência de imprensa após o jogo com os Miami Heat.

Questionado sobre se a época foi um fracasso, o basquetebolista grego dos Milwaukee Bucks recordou Michael Jordan para defender que não há falhanços no desporto.

«Ó meu Deus. Fez-me a mesma pergunta no ano passado, Erik. Você é promovido todos os anos? Não. E por causa disso todos os anos são um falhanço para si no trabalho? Sim ou não? Não», começou por responder Giannis.

«Todos os anos se trabalha com um objetivo, que é conseguir uma promoção, cuidar da família, dar-lhes uma casa ou cuidar dos pais. Trabalha com um objetivo. Não é um falhanço, são passos para o sucesso. Michael Jordan jogou 15 anos, ganhou seis títulos. Os outros nove anos foram um falhanço? É isso que me está a dizer?», continuou.

Antetokounmpo concluiu depois: «Porque é que está a fazer-me essa pergunta? É uma pergunta errada. Não há fracassos no desporto. Há dias bons, dias maus. Há dias em que consegues ter sucessos, outros em que não. Há dias em que é a tua vez, outros em que não. O desporto é assim. Não se ganha sempre. Às vezes ganham os outros. Na próxima época vamos voltar, tentar jogar melhor e talvez consigamos ganhar o título.»

Recorde-se que os Bucks foram eliminados pelos Miami Heat na primeira ronda dos playoffs da NBA. A série acabou 4-1 a favor da franquia de Miami.