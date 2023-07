A seleção portuguesa de hóquei em patins goleou esta quinta-feira a Inglaterra, no Pavilhão Ateneu Agrícola, em Sant Sadurni d'Anoia, na Catalunha, por 15-2, marcando reencontro com a França, que já venceu na fase de grupos (3-1) nas meias-finais que se disputam já esta sexta-feira (17h30). Um autêntico passeio para Portugal, em ritmo de treino, com os portugueses a aproveitarem para recuperarem forças e para desfrutarem do jogo com uma panóplia de bons pormenores técnicos.

Veja como foi o FILME DO JOGO

Foi o jogo mais fácil para Portugal neste novo formato do Europeu que juntou os principais candidatos no mesmo grupo na primeira fase, diante de uma seleção inglesa, comandada por um português, Vítor Pereira, que vai treinar o recém-promovido Hóquei dos Carvalhos na próxima época. Um forte contraste entre uma equipa recheada de profissionais de alto gabarito, frente a uma equipa amadora que se juntou apenas quatro dias antes do início do Campeonato da Europa e que se preparou para esta fase final num campo sem tabelas.

Foi, portanto, com naturalidade, que Portugal construiu o resultado dilatado, com um ritmo de baixo, que permitiu ver melhor os dotes técnicos dos portugueses que voltaram a marcar cedo, como tem acontecido em todos os jogos de Portugal neste Europeu. Rafa abriu o marcador aos 4 minutos e, depois, Portugal foi dilatando a vantagem por Gonçalo Alves (6m), João Souto (14m) e João Rodrigues (18m).

Logo após o primeiro de cinco golos de João Rodrigues, surgiu o primeiro golo da Inglaterra, com Jack Turner a surpreender Pedro Henriques, com um remate entre as pernas. Um golo muito festejado pela Inglaterra e pelas bancadas. Apenas uma pausa no passeio de Portugal que acabaria por chegar ao intervalo já com uma mão cheia de golos, com mais um de Henrique Magalhães a fechar a primeira parte.

Vira aos cinco, acaba aos quinze

A segunda parte começou com nova chuva de golos para Portugal que, num ápice, chegou aos 8-1, com mais dois de João Henriques e outro de João Souto. A Inglaterra voltou a marcar, por Owen Norris, mas Portugal respondeu com mais dois golos de rajada, marcados por João Souto e Henrique Magalhães, para chegar à dezena de golos, com apenas dez minutos da segunda parte.

Portugal levantou depois o pé, mas continuou a marcar golos, fechando a contagem nos 15-2. João Rodrigues, a grande figura neste jogo, juntou mais cinco à conta pessoal e, com um total de sete golos, já é o melhor marcador desta fase final, mas os golos mais festejados esta tarde, foram os de Nuno Santos e Telmo Pinto que ainda não tinham marcado nesta fase final.

Portugal voltou, assim, a bater a Inglaterra, que não vence os portugueses desde 1948, e marca novo encontro com a França que, depois de deixar pelo caminho a Suíça (5-0), vai voltar a defrontar Portugal nas meias-finais.

O jogo com a França está marcado para as 17h30 desta sexta-feira.