Jordan Pickford renovou pelo Everton, anunciou esta sexta-feira o emblema inglês.

O guarda-redes de 28 anos, internacional inglês, rubricou um novo contrato com os toffees por mais quatro anos e meio, ou seja, até 2027.

«É incrível renovar com um clube tão especial», declarou Pickford, ele que chegou ao Everton em 2017, proveniente do Sunderland.

✍️ | Jordan Pickford has signed a new four-and-a-half-year contract, committing his future to Everton until the end of June 2027.