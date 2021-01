O árbitro do Everton-Liverpool, Michael Oliver, admitiu que errou no lance em que Virgil van Dijk se lesionou.

Jogador-chave dos campeões ingleses, o defesa central está fora dos relvados desde outubro devido ao lance com Jordan Pickford.

A entrada do guarda-redes sobre Van Dijk fez com que o internacional pelos Países Baixos sofresse uma rotura de ligamentos, da qual ainda recupera, após ter sido operado.

Oliver relembra a jogada.

«O pensamento inicial foi "não pode ser penálti porque é fora de jogo, portanto, temos de confirmar o fora de jogo primeiro"», disse o juiz, numa rara entrevista ao Daily Mail.

«Creio que disse ao VAR "se não for fora de jogo, vou marcar penálti"», continuou, para argumentar de seguida: «Creio, genuinamente, que Pickford não fez nada mais do que aumentar o seu raio de ação, mas fê-lo de modo errado como mostra a lesão.»

Michael Oliver admite depois que «ninguém», ele próprio incluído, «pensou no lance como devia ter pensado», pois podia ter «assinalado fora de jogo e ter expulso Pickford» na mesma.

«O que me surpreendeu, depois de rever o lance, foi o facto de ninguém esperar um cartão vermelho dento do campo, nenhum dos jogadores o reclamou». Portanto, Oliver admite: «Devíamos ter recomeçado o jogo com fora de jogo como fizemos, mas ter um castigo diferente para Pickford», ou seja, ter expulso o guardião.