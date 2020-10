Os números da covid-19 em Portugal evoluíram de 76.396 para 77.284 casos e de 1.977 mortes para 1.983, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), no boletim epidemiológico desta sexta-feira.

Os novos números traduzem-se em mais 888 casos de infeção por covid-19 e mais seis óbitos.

Cinco das novas mortes registadas foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e a outra na região Norte.

Dos novos casos, 381 foram em Lisboa e Vale do Tejo (42,90 por cento) e 363 na região Norte (40,87 por cento). No Centro há mais 82 casos, no Algarve 50, na Madeira mais cinco, nos Açores mais cinco e no Alentejo mais dois.

O relatório mais recente não aponta variação no número de internados (682) nem dos que, destes, estão internados nos cuidados intensivos (107).

O número de casos ativos volta a ser recorde em Portugal, sendo agora de 25.942, refere a estatística da DGS. Isto porque há mais 422 recuperados em relação aos dados de quinta-feira, agora 49.359.

Em vigilância pelas autoridades de saúde estão mais 429 pessoas, agora 45.613.

