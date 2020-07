Portugal passou de 43.897 para 44.129 casos de covid-19, e de 1.614 para 1.620 mortes.

Quer isto dizer que o boletim desta segunda-feira regista mais 232 casos e mais seis mortes.

O número total de casos continua acompanhado por um asterisco, já que a Direção Geral da Saúde (DGS) tem apresentado os dados de Lisboa e Vale do Tejo com base na informação provenientes dos centros de saúde, já que durante três dias houve um parceiro privado que não notificou ao SINAVE, pelo que há 200 notificações cuja distribuição ainda está a ser validada.

A região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta agora 20.722 casos, mais 195 do que no dia anterior, o que representa 84 por cento do aumento nacional. Das seis mortes adicionais, três foram registadas na zona da capital.

Existem agora 513 pessoas internadas (mais nove do que na véspera), das quais 74 em unidades de Cuidados Intensivos (mais uma).

