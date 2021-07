O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi alvo de buscas, nesta quarta-feira, por suspeitas de crimes relacionados com a OPA do clube sobre a SAD, travada pela CMVM o ano passado, por ser considerada ilegal.

De acordo com a TVI, para além de Vieira, também o empresário José António dos Santos, conhecido como «Rei dos Frangos», foi alvo de buscas.

Em causa, de acordo com a mesma fonte, estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

Ainda de acordo com a TVI, está a ser investigado um alegado esquema para benefício de ambos os empresários, em prejuízo do Benfica, para gerar uma mais-valia de 11 milhões de euros para José António dos Santos, o maior acionista privado da SAD encarnada.

O Ministério Público acredita que esta seria a contrapartida depois de José António dos Santos ter recomprado, por oito milhões de euros, a dívida da Imosteps, empresa de Vieira, ao Novo Banco, permitindo que o presidente encarnado evitasse à insolvência numa altura em que apresentava recandidatura à liderança das águias.

De recordar que a OPA do Benfica foi travada depois de a CMVM a ter classificado como ilegal, por entender que a operação seria feita com fundos da própria SAD, canalizados para o clube.

artigo atualizado