A Williams anunciou a dupla de pilotos de 2022 e a novidade é a entrada de Alex Albon para o lugar de George Russell.



Albon, 25 anos, regressa à Fórmula Um depois da ausência na presente campanha. O tailandês esteve em 2020 na Red Bull, mas os maus resultados e os erros constantes levaram Christian Horner a substituí-lo por Sergio Pérez.

Na Red Bull, o melhor que Albon produziu foram dois terceiros lugares, não confirmando as expetativas criadas ao volante da Toro Rosso. A Williams dá-lhe a oportunidade de voltar em 2022.

Nicholas Latifi continuará na equipa e é premiado pelos bons resultados das últimas semanas, nomeadamente um sétimo e um nono lugar.

Introducing your 2022 Williams Racing drivers…@Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! 🤩 pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq