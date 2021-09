O piloto britânico George Russell vai correr na próxima época, na Fórmula 1, ao serviço da Mercedes.



O corredor de 23 anos ocupa assim o lugar deixado em aberto por Valtteri Bottas, corredor que se juntou à equipa da Alfa Romeo.



Russel estreou-se na Fórmula 1 ao serviço da Williams, em 2019, e ganhou a alcunha de «Mr. Saturday» pela enorme consistência demonstrada nas corridas de qualificação.

«É um dia especial para dia tanto a nível pessoal como profissional. É também um misto de emoções. Estou entusiasmo por juntar-me à Mercedes no próximo ano, é um grande passo na minha carreira. Por outro lado, juntar-me à Mercedes significa que vou ter de me despedir dos meus amigos e colegas na Williams. Foi uma honra ter trabalhado com cada um dos membros da equipa e um honra ter representado a Williams na F1», disse, citado pelo site oficial da F1.