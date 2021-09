O piloto holandês Max Verstappen garantiu, na tarde deste sábado, em casa, a ‘pole position’ para o Grande Prémio dos Países Baixos. Lewis Hamilton (Mercedes) vai partir em segundo e Valtteri Bottas, também da Mercedes, em terceiro.

Em Zandvoort, na Q3, com um mar de público holandês a apoiar Verstappen, o piloto de 23 anos garantiu a primeira posição com o tempo de 1:08.885, batendo Hamilton por apenas 38 milésimas de segundo. Bottas gastou mais 337 milésimas do que Verstappen.

Na quarta posição vai sair Pierre Gasly (AlphaTauri), seguido dos dois Ferrari, Charles Leclerc (5.º) e Carlos Sainz (6.º). Nota para o surpreendente sétimo lugar de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), que é seguido dos dois Alpine, de Esteban Ocon (8.º) e Fernando Alonso (9.º). Daniel Ricciardo fecha o top-10 com o primeiro McLaren na grelha de partida.

A qualificação começou com a surpreendente eliminação de Sergio Pérez, da Red Bull (16.º), tendo também Sebastian Vettel (Aston Martin, 17.º), Robert Kubica (Alfa Romeo, 18.º) e os Haas de Mick Schumacher (19.º) e Nikita Mazepin (20.º) ficado de fora na Q1.

A Q2, já com 15 carros em ação, ficou marcada pelo despiste dos dois Williams: o de George Russell a 03m54s do fim, que provocou a entrada da bandeira vermelha, seguido de Nicholas Latifi, pouco depois do reinício da sessão.

Com a batida do canadiano, a direção de corrida decidiu não retomar a Q2 cm 01m38s para o fim e, além de Russell e Latifi, ficaram também de fora da luta pela ‘pole’ Lance Stroll, Lando Norris e Yuki Tsunoda. Russel vai sair de 11.º, Stroll de 12.º, Norris de 13.º, Latifi de 14.º e Tsunoda de 15.º.

A corrida, de 72 voltas, tem início às 14 horas de domingo.