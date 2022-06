Nuno Tavares fez questão de dar as boas-vindas a Fábio Vieira, novo reforço do Arsenal. O lateral aproveitou a oportunidade para brincar com o médio, comparando-o a T-Bag, personagem da série Prision Break.

«Welcome T-Bag», escreveu Nuno Tavares, já depois de ter feito uma pequena provocação ao antigo jogador do FC Porto: «O vermelho fica-te top».

De resto, os comentários à publicação de Fábio Vieira no Instagram foram sobretudo a «elogiar» o domínio da língua inglesa por parte do jovem internacional português.

«Oh nice english, 'amazingness'», atirou por exemplo Bruno Costa, do FC Porto.