O FC Porto confirmou esta noite, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a transferência de Fábio Vieira para o Arsenal por 35 milhões de euros, mais cinco em variáveis.

Além disso, os dragões informam que terão ainda «encargos com serviços de intermediação de dez por cento do valor da venda, não havendo lugar a dedução de solidariedade». Esta percentagem refere-se aos 35 milhões do valor base inicial.

Horas antes, o clube inglês já havia anunciado a contratação do médio de 22 anos, que é o novo número 21 dos gunners.

O comunicado do FC Porto à CMVM:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários e na sequência do comunicado feito no passado dia 17 de junho, vem informar o mercado que está confirmada a transferência, para o Arsenal FC, do jogador Fábio Vieira por 40M€ (quarenta milhões de euros), sendo que destes, 5M€ (cinco milhões de euros) estão dependentes da concretização de objetivos desportivos. Mais se informa que a FC Porto – Futebol, SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda, não havendo lugar a dedução de solidariedade.»