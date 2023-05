O médio do Famalicão, Ivo Rodrigues, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (4-2), em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[O que faltou na segunda parte] Não entrámos bem, na primeira parte ainda conseguimos mostrar o que é o Famalicão e dar a volta. Na segunda parte não sei… não estivemos dentro do jogo, o jogo sempre a parar, com muitos casos. Isso prejudicou-nos. Saímos por cima na primeira parte, mas o intervalo fez bem ao FC Porto. Depois tentámos reagir, mas com tantas paragens não deu.

Neste último penálti nem o Evanilson sabia qual era o lance, achava que era um lance com a mão, de repente diz que é um pisão. Nem o lance do meu primeiro penálti, também não acho que seja penálti. Mas não me vou alongar nisto, vou alongar-me a falar do Famalicão, conseguimos chegar aqui e mostrar a nossa qualidade, contra uma equipa com mais obrigações do que nós.

[Aspeto mental da Europa já não ser possível pesou?] Já há duas jornadas que sabíamos que era difícil, mas tentámos sempre enquanto foi matematicamente possível. Tínhamos a nossa honra a defender, tivemos um jogo da Taça com um dissabor, queríamos ganhar hoje para vingar a Taça. Foi uma grande recuperação nossa, mas a segunda parte… não vou falar muito.

[Apoio do público é um reconhecimento?] Sim, o público está de parabéns porque sempre nos ajudou, a casa esteve sempre cheia. Queríamos ter dado uma vitória, mas este público merece, merece ir às competições europeias. Aparece em massa e quero agradecer-lhes. Foi uma época tranquila e para o ano vamos almejar as competições europeias novamente.»