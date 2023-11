O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, admitiu que o jogo frente ao Gil Vicente tem uma importância maior, uma vez que a equipa famalicense vem de duas consecutivas para a Liga, frente ao Vitória de Guimarães e ao Estrela da Amadora.

«Parece que o objetivo das duas equipas é ganhar. Mas, para nós, é mais importante, porque antes houve dois jogos impactantes até pela forma que perdemos. Não conseguimos analisar e colocar as ideias em campo e não mostrámos o nosso crescimento ao longo destes últimos tempos. Este jogo é bastante importante para nós também no aspeto pontual, porque queremos somar três pontos para subir na tabela e para regressar às vitórias», começou por dizer, citado pela Lusa.

«É um adversário muito organizado. Ofensivamente, tem muitas dinâmicas. Tem uma capacidade de finalização muito grande. Portanto, nesse aspeto, vai criar-nos problemas, até pelo número de golos que tem no campeonato. Considero que o Gil Vicente tem um número excessivo de golos para a qualidade de jogo que apresenta. Também tem uma linha defensiva consistente na maior parte do tempo de jogo. Vai fazer um campeonato interessante. Cabe-nos desmontar esta equipa organizada», acrescentou, sobre os gilistas.

João Pedro Sousa diz que o objetivo continua a ser o quinto lugar, mas lembra que há outras prioridades: «Fui claro antes do início do campeonato. O objetivo que tínhamos, tendo em conta a proposta do clube, foi, de facto, colocar a equipa no quinto lugar e poder até chegar à final da Taça de Portugal. É importante conseguirmos vencer este jogo para irmos atrás desse objetivo, mas temos de ter muito cuidado, porque, paralelamente, existem outros objetivos. A nossa prioridade não é o quinto lugar. Troco o lugar onde estou pelo crescimento da equipa. Isso sim é importante, porque sem essa base vamos andar em resultados e exibições como numa montanha-russa.»

O técnico do emblema minhoto falou sobre ainda o elevado número de expulsões que têm ocorrido no conjunto que orienta.

«Se existisse um padrão neste número elevado de expulsões, poderia chegar a alguma conclusão. Mas, honestamente, custa-me chegar a alguma explicação, porque há vários motivos para as expulsões. Não há um padrão concreto e, nos termos posicionais, não me parece que a equipa fique desequilibrada. Existe um número exagerado de amarelos, poderá ser também por aí. Nem sequer a falta de experiência dos meus jogadores posso apontar. Mas condiciona sempre o jogo seguinte e são já seis expulsões e 12 jogadores penalizados», atirou.

O Famalicão recebe o Gil Vicente este sábado, a partir das 18h00, em jogo da décima jornada da Liga.