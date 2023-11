O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, afirmou esta sexta-feira que a formação gilista «já merece» pontuar fora de casa, e por isso aponta a esse objetivo para a deslocação ao terreno do Famalicão, da décima jornada da Liga.

«Preparámos os jogos da mesma forma, e a vontade de ganhar tem de ser a mesma. Está a faltar um clique e uma ponta de sorte. Sinto que a cada semana estamos mais próximos que isso aconteça. Já merecemos conquistar pontos fora de casa», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Temos falado muito sobre isso. Os jogadores têm de perceber que se sentem o conforto em casa, têm de ter a mesma coragem e clarividência de fora. Precisamos de ter a mesma postura e acutilância», disse, sobre a discrepância de resultados a jogar em casa e fora.

Campelos reservou elogios para o Famalicão: «O Famalicão tem bons valores. Tem muitos jogadores jovens, que se estão a afirmar. Nestes últimos jogos, tiveram alguns atletas indisponíveis, e isso pode ter feito a diferença. Mas o campeonato é uma maratona.»

«O Famalicão tem um plantel que já vem sendo trabalhado há algum tempo pelo João Pedro Sousa, e que conhece bem as ideias do seu treinador. Sabemos bem da valia que têm. Estão reunidas todas as condições para que seja um bom dérbi», acrescentou.

Caso vença, de resto, o Gil ultrapassará o adversário na classificação: «O importante é somar pontos para rapidamente garantir o objetivo de consolidar o Gil Vicente nesta I Liga. Sabemos que quantos mais pontos tivermos mais tranquilidade terá a equipa e a qualidade de jogo será superior.»

O Gil Vicente defronta este sábado o Famalicão, às 18h00.