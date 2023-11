Para não passar mal no jogo com o Sporting de Braga, o treinador do Portimonense afirmou esta sexta-feira que a melhor maneira é colocar o adversário «em sentido».

«Temos de olhar para aquilo que temos de tentar fazer, porque a melhor forma de não passar mal em Braga será saber ter a bola, será saber agredir o Braga, será saber manter o Braga em sentido. Essa será sempre a melhor forma de abordar a partida», afirmou Paulo Sérgio, na conferência de antevisão da partida da 10.ª jornada da Liga.

O técnico dos algarvios transmitiu «a mesma mensagem de sempre» aos seus jogadores: »«Querer muito ir a Braga e ser competitivo, conseguir proporcionar um jogo animado, conseguir dividir o jogo, querer ser atrevidos, e muita concentração.»

Apesar de estar a passar por uma boa fase, com duas vitórias seguidas em jogos oficiais, Paulo Sérgio quer sempre o foco dos seus jogadores no máximo.

«Tranquilo nunca, sempre alerta. Porque quando os resultados não vêm, não nos escondemos, não metemos a cabeça debaixo da areia, mas também não nos podemos pôr em bicos de pé, não temos qualquer motivo para isso, pela fase ser positiva. Porque nisto, tudo muda muito rapidamente, o foco tem de ser sempre o máximo», frisou.

O Sporting de Braga, quinto classificado, com 17 pontos, recebe o Portimonense, 10.º, com 11, em jogo marcado para sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.