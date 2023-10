Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a derrota por 1-0 frente ao FC Porto, em jogo da oitava jornada da Liga:



«Começando pelo fim, o jogo ficou mais difícil para o FC Porto, reduzido a dez elementos e com a pressão que estávamos a exercer. Poderíamos e deveríamos, quiçá, ter aproveitado melhor.



Falhámos logo na primeira missão: segurar os primeiros vinte minutos. É difícil fazer isso em casa dos grandes, mas é fundamental. O FC Porto teve alguma felicidade na forma como chegou ao golo. Vi que a bola ia para fora, até me tinha virado para o banco para comentar o lance... e vi o golo na cara dos meus adjuntos. A bola fez um efeito fantástico, pensei que ia para fora. A missão foi manter o plano a partir daí. Não podia deitar tudo fora aos cinco minutos [ndr: golo foi aos nove minutos].



O FC Porto teve mais bola, fruto da qualidade que tem. Mas este conjunto de rapaziada, alguns foi a primeira ver que tiraram fotografias no Dragão. São potências diferentes. Com muita dignidade e intensidade, mantivemos o jogo vivo. Ao intervalo pedi aos jogadores para segurarem a entrada na segunda parte para depois arriscar. As substituições foram nesse sentido. Assustámos e tivemos a melhor ocasião do jogo. Tenho de tirar o chapéu ao trabalho da equipa que foi competitiva até ao último minuto.



O que faltou? Faltou melhor decisão na finalização do Hélio. Foi uma ocasião soberba na área do FC Porto. Ainda na primeira parte, tive o impulso de colocar um jogador a aquecer para alterar as coisas, mas tive de me segurar. Às vezes estes ímpetos... as coisas aconteceram conforme tínhamos planeado. Os grandes da Europa não conseguem, é preciso muita audácia para vir com o Portimonense ao Dragão sufocar o FC Porto. É muito arriscado. O plano funcionou, a segunda parte foi diferente. Foi pena o golo sofrido. Temos muito trabalho pela frente, vai ser duríssimo, mas estamos a dar passos firmes em termos de crescimento.»



[Sobre a exibição de Vinícius]:



«O Vinícius não é um miúdo, foi campeão da Libertadores com o Palmeiras. Ainda assim, precisa de tempo para se adaptar a uma futebol diferente. É um atleta de qualidade. Entrou no campeonato a levar uma série de "boladas" e podia ter abanado. Queremos ter o Vinícius e o Nakamura aptos para estarmos bem servidos. Mas a lesão do Nakamura é algo demorada.»