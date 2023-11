O Sporting recebeu um multa pesada na sequência do jogo com o Boavista, relativo à 9.ª jornada da Liga, anunciou esta sexta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os leões vão pagar mais de 25 mil euros devido ao mau comportamento dos adeptos verdes e brancos nas bancadas do Estádio do Bessa.

Desse valor, 20 400 euros foram por arremesso de objetos no decurso do encontro, 714 euros por comportamento incorreto do público, nomeadamente cânticos menos próprios, e ainda 4 460 euros relativo ao lançamento de material pirotécnico.