Armando Evangelista acredita que a derrota do Famalicão diante do Estoril foi penalizadora, tendo em conta as oportunidades desperdiçadas pelos famalicenses no encontro.

Depois do encontro, na conferência de imprensa, o técnico admitiu que a equipa devia ter feito mais, tendo em conta «a cidade e a instituição que representam».

«O que se passou é que entrámos muito bem no jogo, com duas aproximações à baliza adversária em que poderíamos ter finalizado com sucesso, e não o fizemos, mas parece-me que houve ali 10/15 minutos da primeira parte em que nos perdemos um bocadinho», começou por explicar.

«O Famalicão tem condições para fazer mais, para provocar o adversário nos duelos, na reação à perda, nas segundas bolas. Tem de fazer mais e é exigido que faça mais, embora este resultado me pareça penalizador, até se olharmos para as estatísticas e o que estas nos dizem. Acima de tudo, nós defendemos uma instituição, uma cidade, um concelho, um grupo de adeptos que buscam resultados, uma boa imagem e competição, temos de ser justos do primeiro ao último jogo do campeonato», concluiu Armando Evangelista.