O futebolista do Famalicão, Simon Banza, igualou esta sexta-feira Luis Díaz e Mehdi Taremi (ambos do FC Porto), no topo da lista dos melhores marcadores da I Liga, com sete golos.

Depois de ter ficado em branco no empate ante o Vizela na ronda anterior, que interrompeu uma sequência de três jogos consecutivos a marcar, Banza bisou esta noite na goleada famalicense no Estádio do Bessa, ante o Boavista, por 5-2.

Esta é mesmo a terceira vez que Banza bisa no campeonato português: já tinha marcado dois golos ao Moreirense na sua estreia (5.ª jornada, empate 2-2) e outros dois ao Santa Clara, na nona jornada (vitória por 2-0). O outro golo na Liga foi ao V. Guimarães, na derrota por 2-1, na oitava jornada.

Os outros dois golos de Banza foram na Taça de Portugal frente à Académica e na Taça da Liga ante o Penafiel.

Em nove jogos, Banza leva nove golos pelo Famalicão e só não marcou mesmo ao Marítimo, ao Tondela e ao Vizela.