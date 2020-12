Jhonata Robert, autor do segundo golo do Famalicão, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate com o Sporting (2-2):

«Estou muito feliz pelo golo. Muito importante para a equipa a dedicação de cada um. Dedico a todos os que batalharam até ao final. Conseguimos o empate, não era o que queríamos, mas foi um grande jogo e parabéns a todos.

Foi um jogo muito difícil para eles e para nós. Mas com a força de toda a gente conseguimos o empate.»

[O que falta para que a equipa seja mais consistente?]

«Acho que falta aproveitar mais as oportunidades para concluir as jogadas em golo e poder ganhar. Mas a equipa tem feito grandes jogos.»

«Confusão no fim? É de jogo.»