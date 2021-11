Simon Banza gerou momentos de apreensão quando caiu no relvado, já em tempo de compensação, no embate em que o Famalicão acabou por vencer o Alvera (2-1), em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

O avançado procurava sair para mais uma transição rápida do Famalicão quando foi travado por dois jogadores do Alverca. Banza ficou no relvado em dificuldades e gerou alguns momentos de apreensão, com alguns companheiros de equipa a pedirem a entrada rápida da equipa médica.

Como agora é habitual, os jogadores do Famalicão fizeram desde logo uma barreira, com recurso à maca que entrou no relvado, para proteger a imagem do jogador. Banza esteve a ser assistido no relvado por mais de cinco minutos e, depois, acabou por sair de maca, rumo à ambulância, que, entretanto, entrou no recinto.

Tudo indicava que o jogador tinha sido encaminhado para o hospital, mas não, ficou logo ali, junto ao autocarro do Famalicão. Quando o jogo acabou, Banza saiu da ambulância pelo próprio pé, passou pelos jornalista e juntou-se aos companheiros no balneário.

No final do jogo, Ivo Vieira ainda não tinha muitas informações sobre o estado clínico de Simon Banza. «Faço votos para ele ou qualquer outro jogador que sofra um traumatismo que fique melhor. É cedo para dizer se está bom ou não, está a ser reavaliado pelo departamento médico, vamos ver», limitou-se a dizer o treinador.

Antes da lesão, Simon Banza esteve em particular destaque no jogo, fazendo a assistência para o jogo do empate, antes de marcar ele próprio o golo da vitória, numa recarga a uma grande penalidade defendida por José Costa.