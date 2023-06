O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou nesta quarta-feira que foram constituídos arguidos dois cidadãos portugueses e cinco sociedades, no âmbito da investigação por eventual tráfico de seres humanos em torno de uma academia de futebol em Riba de Ave, Famalicão.

O SEF acrescenta que foram sinalizadas 47 vítimas de tráfico de pessoas, das quais 36 menores e nove jovens adultos. «Todos foram colocados sob proteção do Estado português», diz ainda o comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No total, foram identificados 85 estrangeiros, entre adultos e menores.

Mário Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, decidiu renunciar ao cargo, depois de ter sido envolvido nesta investigação.

Em carta enviada à Lusa, o seu advogado, Raul Soares da Veiga, confirmou a renúncia, garantindo que «quando tudo estiver esclarecido e o processo for arquivado, Mário Costa voltará a colaborar com a Liga com o mesmo entusiasmo de sempre».