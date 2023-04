Sérgio Conceição foi este sábado assistir a um jogo do filho mais novo, José Conceição, e acabou por ver o delfim da família a festejar um golo, com personalidade, junto da bancada onde estava a família do treinador do FC Porto.

Sérgio Conceição, casado com Liliana Conceição, tem cinco filhos: Sérgio Conceição, 25 anos (joga no clube belga Seraing); Rodrigo, 22 (está na equipa principal do FC Porto); Moisés, 21 (alinha pelo Leixões); Francisco, 20 (joga no Ajax); e José, 7 anos (está nos sub-8 do FC Porto).