Declarações de Filipe Melo, jogador do Farense, na flash interview da Sport TV após a derrota frente ao Sporting, na 10.ª jornada da Liga:

«É amargo perder desta forma. Merecíamos sair daqui com um ponto pelo que fizemos. Não é fácil vir aqui a Alvalade e inibir a forma de jogar do Sporting, que não criou praticamente uma oportunidade. Isso é fruto da qualidade e do trabalho diário da equipa. Estamos tristes pelo resultado [...] Confusão no final é fruto do calor do jogo.»