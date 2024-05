O treinador do Farense, José Mota, garantiu esta este sábado que o facto de a equipa poder garantir a permanência frente ao Estoril é, por si só, um motivo de grande motivação.

«Sabemos que conquistámos uma boa vitória no jogo anterior [3-0 no reduto do Estrela da Amadora] e matematicamente estamos muito perto do objetivo, que é a permanência. Tudo isso são argumentos suficientes para nós estarmos motivados, para sermos responsáveis e penso que este grupo de trabalho está preparado para mais uma vez se esforçar e dignificar as cores do Farense», começou por dizer, citado pela Lusa.

Apesar deste facto, o técnico afirma que esta partida «está a ser encarada como todas as outras».

«Temos 34 pontos, queremos 37, seria excelente, acho que é uma marca importante. Temos 42 golos marcados, queremos mais golos e não queremos sofrer», prosseguiu.

«Nós sabemos que há uma velha frase no futebol – ‘a última imagem é a que fica’ –, e nós queremos ficar, sem dúvida alguma, com uma excelente imagem», concluiu.

O Farense recebe o Estoril este domingo, a partir das 15h30. Quem vencer, garante a permanência.