O Famalicão recebe neste domingo o Benfica, num jogo em que os campeões nacionais estão proibidos de marcar passo para alimentar, pelo menos por mais uma jornada, a ténue esperança na defesa do título.

«Independentemente de termos a questão competitiva praticamente resolvida, temos a ambição de entrar sempre para vencer. A nossa guerra é terminar a época com dignidade. Queremos jogar olhos nos olhos com o Benfica para promover os nossos jogadores, mostrar qualidade e tentar vencer. Tudo isto sabendo que o Benfica não vai querer entregar a decisão do campeonato e vai fazer tudo por tudo para prolongar a incerteza, até porque matematicamente ainda tudo é possível», disse o treinador da equipa minhota na antevisão ao jogo da 32.ª jornada da Liga.

Armando Evangelista, que substituiu recentemente João Pedro Sousa no comando técnico do Famalicão, tem contrato válido apenas até ao final da época. «Estou tranquilo sobre isso. Quando terminar a época provavelmente vou-me sentar com o presidente e iremos avaliar o que fizemos, porque fui contratado para ser treinador do Famalicão durante dois meses. Até lá, há coisas muito mais importantes do que o meu futuro. Não adianta uma das partes querer muito uma coisa se a outra não quer. Por isso, é importante a troca de ideias, saber o que o outro lado pretende e como avalia o meu trabalho e o da minha equipa técnica», esclareceu.

O Famalicão-Benfica joga-se neste domingo a partir das 20h30.