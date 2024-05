A depender apenas de si para manter-se no principal escalão, mas apenas um ponto acima da zona de despromoção, o Estrela da Amadora espera mostrar uma «reação forte» diante do Arouca.

Os tricolores não vencem há seis jornadas, um ciclo que dura há quase dois meses.

«Não podemos estar apenas a jogar bem, a criar oportunidades e, fruto de pequenos erros, não conseguirmos pontos, que é o mais importante. Queremos conquistar os três pontos, apesar de jogar fora. Durante a semana analisámos a forma de os conseguir. A época aproxima-se do fim, temos de ser rigorosos, organizados e solidários», disse o treinador Sérgio Vieira em conferência de imprensa.

«Não temos outro caminho se não lutarmos. A forma como jogámos foi sempre elogiada. Estivemos perto de trazer pontos de Alvalade e até em Braga. Com o FC Porto também estivemos perto de ganhar. O mais importante é o processo. Temos de refletir porque não ganhámos. Amanhã [domingo] é o momento de sermos unidos e mais ambiciosos. Em termos coletivos, vamos tentar ser superiores ao Arouca», frisou.

O técnico do Estrela elogiou ainda a estrutura do Arouca, sétimo classificado do campeonato.

«O Arouca está a fazer uma boa época. É um exemplo de um bom projeto. Qualificou-se para a Liga Europa, desceu para o terceiro escalão nacional e reergueu-se. Soube escolher bem, recrutar bem. Sabemos que há muitas diferenças entre as duas equipas. Queremos seguir os melhores exemplos e nem sempre esses são dos clubes grandes, mas dos clubes que fazem bem. E o Arouca faz e fez bem. É isso que queremos fazer aqui também.»

O Estrela visita o Arouca, a partir das 18h00 deste domingo, em jogo da 32.ª jornada da Liga para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.