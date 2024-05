O Casa Pia defronta neste domingo o Sp. Braga, podendo já entrar em campo com a permanência matematicamente assegurada, isto se o Portimonense não surpreender o Sporting.

«Foi uma semana muito mais confiante e alegre. Até podemos nem precisar do jogo de amanhã [domingo] para garantir matematicamente a manutenção, mas acredito muito em toda a gente que trabalha no Casa Pia. Foram eles que fizeram de mim treinador e fomos sempre dando provas muito claras, dentro de campo, que estamos fortes a cada jogo que passa. Das equipas na luta, sempre acreditei que éramos a que estava a provar mais. É uma questão de tempo até garantirmos a manutenção», afirmou o treinador Gonçalo Santos.

«Não tendo a pressão dos pontos, podemos soltar-nos e estar mais confiantes, até com novas dinâmicas, mas não nos podemos esquecer que o trabalho até aqui foi de muito compromisso diário, entreajuda e organização defensiva. Ao longo deste tempo, temos vindo a melhorar muito e temos feito mais golos. Não ter a pressão dos pontos dá-nos relaxamento, mas temos ainda a pressão de conseguir uma melhor classificação. Ainda podemos atingir o oitavo lugar e iremos lutar por isso até ao final», acrescentou.

Gonçalo Santos abordou ainda a possibilidade de continuar à frente do Casa Pia na próxima época, tendo confirmado que esse é um desejo.

«É um desejo por parte do Casa Pia que eu continue na próxima época. Estou contente aqui e muito agradecido pela oportunidade. Penso que dei provas da confiança deles. Quando assumi, estávamos numa posição muito difícil e acredito que tenha sido difícil para a direção dar-me essa oportunidade no momento em que estávamos, mas, mais importante do que o meu futuro, é o futuro do Casa Pia, jogadores e toda a gente que trabalha aqui. Agora, queremos garantir matematicamente a manutenção», apontou.

Para o jogo deste domingo, os Ganso não poderão contar com André Lacximicant, cedido pelo Sp. Braga, nem com o castigado Ângelo Neto e os lesionados Benaissa e Rafael Brito.