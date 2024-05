O Ipswich selou neste sábado o regresso à Premier League após vencer em casa o Huddersfield por 2-0.

Wes Burns (27m) e Omari Hutchinson (48m) assinaram os golos da equipa do leste de Inglaterra, que está de volta ao principal escalão 22 anos depois da última presença.

Segundo classificado do Championship atrás do Leicester de Ricardo Pereira, o Ipswich estava em boa posição para garantir a subida, mas a derrota do Leeds (3.º) na receção ao Southampton (4.º) por 2-1 antecipou a festa quando ainda faltam jogar-se duas jornadas até ao fim do Championship.

A terceira equipa promovida à Premier League será encontrada após um play-off entre o 3.º, 4.º, 5.º e 6.º classificados.