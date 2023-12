A FIGURA: Ricardo Velho

Começa a ser habitual falar de Ricardo Velho a cada jogo do Farense e hoje não foi exceção. Mais uma vez, o guarda-redes dos algarvios exibiu-se a um excelente nível. Já perto do final, impediu o golo do Estrela com uma defesa em cima da linha de golo, num lance capital do encontro.

O MOMENTO: Defesa e bola no ferro (84 minutos)

O nulo teimava em não ser desfeito e o jogo aproximava-se do fim. Em dois lances seguidos, o Estrela podia ter marcado: aos 83m, Ricardo Velho impediu o golo com uma defesa in extremis. No canto que se seguiu, Ronaldo Tavares cabeceou à barra. E o nulo não foi desfeito.

OUTROS DESTAQUES:

Bruno Duarte:

É certo que teve uma boa oportunidade para marcar na segunda parte, com um cabeceamento que obrigou Wagner a uma defesa apertada. Mas, esquecendo esse lance, o ponta de lança dos algarvios pouco mais fez. Acima de tudo na primeira parte, pareceu sempre muito desligado do jogo, somando passes falhados.

Mattheus:

Foi dos pés do brasileiro que saiu a grande oportunidade do Farense em todo o jogo. Mattheus quase marcou de canto direto, com a bola a bater no poste de Wagner. Além disso, vem-se assumindo, cada vez mais, como o grande timoneiro do meio-campo dos algarvios.

André:

Entrou já na segunda parte e veio mexer com o jogo do Estrela. Trata bem a bola, com o pé esquerdo, e, a par de Regis, foi um dos responsáveis pelo facto de os visitantes terem acabado o jogo por cima e perto da vitória.