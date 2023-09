[Saiu na perfeição o que tinha preparado para hoje?]

Sem dúvida. Estou cansado, mas feliz. Todos nós estamos porque nos esforçámos muito para ter esta exibição. Os meus jogadores interpretaram muito bem aquilo que nos pretendíamos.

Nós conhecemos e trabalhámos muito também as características e as dinâmicas do Braga. Sabemos que nem sempre são fáceis de anular – e não conseguimos sempre, mas esta estratégia realmente surtiu efeito.

Nos primeiros 10, 15 minutos o Braga teve mais posse sem criar grande perigo. A partir daí, acho que assumimos e dominámos o jogo e conseguimos excelentes transições. Primeiro com boa organização defensiva, depois recuperámos muitas bolas no meio campo, saímos para o ataque com grande critério, conseguimos dois golos e tivemos mais oportunidades contra uma equipa como o Braga.

Os meus jogadores foram excelentes. Na segunda parte, sabemos o que tem feito o adversário, dando a volta ao resultado várias vezes, e que iam entrar muito fortes, mas aí é que acho que tivemos muito mérito.

Não só anulámos esses momentos do adversário, como pressionámos, ganhámos, tivemos bola, gerimos a posse e construímos várias situações de golo.

É claro que há momentos muito importantes no jogo e aí tivemos uma grande estabilidade mental, por exemplo quando falhámos a grande penalidade e após o golo do Braga. Podiam ter sido momentos negativos, mas reagimos muitíssimo bem.

Estou feliz pelo comportamento da equipa, pela estabilidade também e porque acho que estamos a dar continuidade ao que temos feito. Acreditamos no trabalho, acreditamos nestes jogadores.

Parabéns aos meus jogadores e ao público que, mais uma vez, também acreditou em nós.

[O que é que pretendeu com a inclusão do Bruno Duarte, em vez do Marco Matias?]

Foi estratégia nossa. Não quero divulgar [risos]. É claro que surtiu efeito: o Bruno esteve bem, o Rui Costa também e parabéns aos jogadores. Foi um pensamento que tivemos para tirar vantagem das características do adversário.

[O Farense tem marcado muitos golos...]

Temos tido fundamentalmente muitas oportunidades e temos falhado mais do que temos marcado. Por exemplo, acho que poderíamos eventualmente ter tido um ponto frente ao Famalicão e outro com o Porto e aí estaríamos a fazer um grande campeonato. Assim não.

Temos que estar muito concentrados e humildes e que temos muito a melhorar – se percebermos isso, com certeza que vamos continuar a tentar proporcionar bons espetáculos.