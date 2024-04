José Mota espera um Farense tranquilo e focado na responsabilidade do encontro diante do Boavista, marcado para esta sexta-feira.

Na antevisão ao jogo, o técnico dos algarvios destaca os pontos que separam as duas equipas no campeonato e a importância que os três pontos teriam nesta fase da época, perante as dificuldades que o Farense tem apresentado.

«O Boavista está muito próximo na tabela classificativa. São três pontos que queremos conquistar, sabemos a importância e o significado do jogo, não só pelos três pontos, mas porque as dificuldades que temos tido se acentuam na fase final do campeonato», explica.

«É importante estarmos tranquilos, percebermos a responsabilidade do jogo, mas temos de estar focados naquilo que tem sido o nosso trabalho durante a semana. Os jogadores precisam do apoio, do carinho e do incentivo dos adeptos no nosso estádio», acrescenta o técnico.

O Farense, de José Mota, ocupa o 13.º lugar da Liga, com 27 pontos e está a dois do Boavista, 10.º classificado. As duas equipas medem forças esta sexta-feira, às 20h15, em Faro.