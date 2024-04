O treinador do Farense, José Mota, defendeu este domingo que a equipa que for mentalmente mais forte no duelo frente ao Estrela da Amadora terá o ascendente.

«Vai ser um jogo muito intenso e a equipa que estiver mentalmente mais forte, mais preparada para os momentos de jogo, poderá ter um ascendente. Temos estado a trabalhar no sentido de entendermos esses momentos que o jogo poderá ter. Duelos, bolas na altura, bolas paradas, tudo aquilo que achamos que é pormenor relevante e que podem, de um momento para o outro, decidir o próprio jogo», afirmou, em declarações reproduzidas pelos algarvios.

Em caso de vitória, a equipa de Faro garante a fuga à despromoção direta, «o que dará uma tranquilidade muito boa». «Mas isso por si só não resolve» as contas da permanência, pois ainda há a vaga do playoff, lembrou o treinador.

«Quando se chega a estes finais de campeonato, em que muita coisa se decide e muitas contas se fazem, temos de perceber que um ponto acima, um ponto abaixo, é extremamente importante, define muitas vezes a classificação», prosseguiu.

José Mota considera o Estrela «uma equipa muito competitiva, muito forte em termos atléticos, com jogadores muito fortes, agressiva nas bolas paradas e com «bons comportamentos em termos de entrega e atitude».

«E nós temos de ser iguais ou melhores do que eles, porque se não formos, com certeza teremos muitas dificuldades», lembrou.

O Farense joga esta segunda-feira em casa do Estrela da Amadora, a partir das 20h15, em jogo da 31.º jornada da Liga.