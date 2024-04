[O Farense tem demonstrado muita raça frente aos grandes. Esperava estar numa situação mais estável na tabela?]

Nós jogámos contra o campeão em título. Sabíamos as dificuldades que teríamos. Também percebemos que esta equipa vem de um resultado que não era positivo e que tudo faria para o retificar.

Antevíamos um jogo difícil, tal como aconteceu. O Benfica realmente tem bons jogadores que percebem muito bem as fases do jogo. Eles entraram bem. Nós, na primeira fase de construção, ganhávamos a bola e rapidamente a perdíamos não só pela pressão que o Benfica fazia, mas também porque tivemos pouca clarividência nos passes e facilitámos a tarefa ao Benfica.

Num desses lances, entregámos a bola e deu o primeiro golo. Aquilo que tínhamos trabalhado e que muitas vezes falámos: estes momentos de transição, em que o Benfica é muito forte, acabámos por ceder.

É difícil quando se joga com estas equipas e elas estão a ganhar porque percebem as fases do jogo, mas nós procurámos, dentro do nosso estilo de jogo, e conseguimos o empate.

Penso que aí talvez tivesse sido o nosso melhor período: discutimos o jogo, tivemos mais aproximações junto à área do Benfica, tivemos um lance ou outro. O jogo estava aberto e acabámos por sofrer o segundo golo numa jogada em que penso que podíamos e devíamos ter feito melhor.

Na segunda parte, o que pretendíamos era ser mais agressivos sobre o portador da bola, ser uma equipa a tentar jogar no primeiro terço defensivo do Benfica para tentar recuperar bolas, mas sabíamos que, muitas das vezes, era difícil.

Tentámos ser fortes, ter aquela atitude, mas muito por mérito do Benfica não conseguimos ganhar os duelos, as segundas bolas, nem circulação pelos corredores.

O Benfica acaba por fazer o terceiro golo e percebemos que aí, pela forma como estavam organizados, seria muito difícil.

Não queríamos este resultado, como é óbvio, mas temos de reconhecer que às vezes os adversários são melhores. E hoje, o Benfica foi melhor do que o Farense.