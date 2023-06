Pedro Henrique está de saída do Farense, anunciou o próprio avançado de 26 anos, numa mensagem nas redes sociais.

«Todos os ciclos encerram e hoje chegou o dia de me despedir do Farense. Clube que se tornou na minha casa e pelo qual tenho imenso carinho. Onde cresci, aprendi e com o qual serei eternamente grato. Só posso agradecer a todos os meus companheiros com quem joguei, equipas técnicas, direção e funcionários. E claro, a vocês adeptos por todo o apoio e carinho desde o meu primeiro dia. Jamais vou esquecer os anos em que vesti esta camisola. Saio com o sentimento de dever cumprido e mesmo longe estarei sempre no apoio pelo Sporting Clube Farense. O PH ama-vos!», escreveu.

Pedro Henrique, que ajudou o Farense a subir à Liga esta época, deixa os algarvios como o segundo melhor marcador da história do clube, com 31 golos.