A FIGURA: Fabrício Isidoro

No jogo em que completou 200 partidas ao serviço do Farense, coroou a marca com um golo. Apesar de, nesta época, nem sempre estar a ser titular, Fabrício é um dos símbolos deste Farense. Chegou ao São Luís em 2017, quando os algarvios ainda estavam no Campeonato de Portugal, subiu à II Liga, depois à I e também esteve no regresso ao segundo escalão e na nova subida à Primeira Liga. Foi muito acarinhado pelos adeptos quando José Mota decidiu substitui-lo.

O MOMENTO: O segredo estava no banco (50m)

A primeira parte do Rio Ave não tinha sido bem conseguida. A partir daquela grande chance para o Farense, ao minuto 19, que quase resultava num grande golo de Gonçalo Silva, os algarvios pegaram no jogo e foram dominando, até chegarem à justa vantagem. Luís Freire, que já deu provas de ser um bom treinador, percebeu que tinha de mudar… e o segredo estava no banco. Boateng foi lançado ao intervalo e marcou logo passados cinco minutos, dando o empate à equipa visitante.

OUTROS DESTAQUES:

Adrien Silva:

Já não é o mesmo Adrien que nos habitou a grandes jogos tanto ao serviço do Sporting, como da seleção. Com 35 anos e depois de várias épocas de menor utilização, o médio tenta terminar a carreira da melhor maneira, em Vila do Conde, e até tem sido utilizado. Não é que não continue a ter momentos em que se nota que é um jogador diferenciado, mas hoje esteve longe de fazer um bom jogo. O golo do Farense resulta de um mau passe de Adrien que acabaria por ser substituído logo ao intervalo.

Boateng:

Bom jogo do avançado do Rio Ave que entrou logo no início da segunda parte para marcar o golo do empate. Podia ter deixado uma marca ainda maior no encontro: ao minuto 78, teve uma chance soberana para bisar, mas, ao fazer um carrinho, cortou a bola em vez de a colocar no fundo das redes de Ricardo Velho.

Mattheus Oliveira:

A queda de rendimento não é de hoje, mas Mattheus Oliveira voltou a mostrar, na partida frente ao Rio Ave, que não está num bom momento de forma. Começou a temporada muito bem (quem não se lembra daqueles dois golaços frente ao Sporting?), mas tem vindo a cair de jogo para jogo.