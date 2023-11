O relatório e contas da SAD do FC Porto relativo à época 2022/23 foi aprovado, esta quinta-feira, em Assembleia Geral Ordinária.

Os dragões, recorde-se, fecharam o último exercício com um «resultado líquido negativo de 2.430 milhões de euros» e o Grupo FC Porto fechou com resultados negativos superiores a 48 milhões de euros. Tanto o relatório e contas individual como o consolidado foram aprovados pelos acionistas, como comunicado à Comissão de Mercado e Valores Imobiliários (CMVM), com 99,9995% dos votos a favor.

Na reunião foi também aprovado «um voto de confiança à administração e fiscalização» da SAD, assim como a «declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização».

Refira-se ainda que, para o próximo 29 de novembro, está agendada uma Assembleia Geral ordinária, no Dragão Arena, para os sócios discutirem e votarem os «Relatório de Gestão e das Contas Individuais e o Relatório de Gestão e das Contas Consolidadas do FC Porto relativos ao período de 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023».

O comunicado da SAD à (CMVM):

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 29º - K do Código dos Valores Mobiliários vem informar o mercado que, na Assembleia Geral realizada hoje, dia 23 de novembro de 2023, com início às 15:00 horas, onde esteve representado 84,0574% do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Aprovação do relatório e contas individual do exercício de 2022/2023, com 99,9995% dos votos a favor;

2. Aprovação do relatório e contas consolidado do exercício de 2022/2023, com 99,9995% dos votos a favor;

3. Aprovação da proposta de aplicação dos resultados 2022/2023, com 99,9995% dos votos a favor;

4. Aprovação da proposta de atribuição de um voto de confiança à administração e fiscalização da sociedade, com 99,9974% dos votos a favor;

5. Aprovação da declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, com 99,9974% dos votos a favor;

6. Aprovação da alteração parcial dos Estatutos da Sociedade, por unanimidade.»