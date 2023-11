O FC Porto divulgou, este domingo, o relatório e contas consolidado, além do individual, onde é possível verificar que, «depois de dois exercícios a apresentar resultados consolidados positivos», o Grupo FC Porto fechou o exercício da última temporada (2022/23) com resultados negativos» superiores a 48 milhões de euros.

No documento apresentado, os dragões explicam que estes resultados se devem ao facto de o clube não ter vendido jogadores. «Este desfecho ficou a dever-se exclusivamente ao facto de a sociedade desportiva não ter efetuado vendas de direitos desportivos de jogadores por valores relevantes no período em análise, uma vez que, no que respeita exclusivamente a resultados excluídos dos resultados com passes, verificou-se uma melhoria face ao homólogo.»

«Como conclusão da análise efetuada, o Resultado Líquido do FC Porto foi então negativo em 48.290M€, sendo 48.744M€ atribuíveis aos associados do clube», lê-se no documento.

Este relatório, refira-se, analisa «os resultados consolidados, compostos pela agregação dos resultados obtidos individualmente em cada uma das empresas do perímetro de consolidação – Futebol Clube do Porto, FC Porto – Futebol, SAD, PortoComercial, PortoEstádio, PortoMultimédia, PortoSeguro, Dragon Tour, EuroAntas, FCP Serviços Partilhados, FCP Media, Avenida dos Aliados e Miragem – líquidos das transações efetuadas entre elas».

Note-se também que o ativo do FC Porto, situado nos 307.730M€, «diminuiu 58.090M€ face a 30 de junho de 2022». Por sua vez, o passivo, «que atinge os 499.274M€ em 30 de junho de 2023, registou uma diminuição de 9.678M€».

«Apesar do acréscimo de 23.324M€ no financiamento obtido, verificou-se também uma diminuição do valor a pagar a fornecedores, em 10.267M€, e em "Outras dívidas a pagar", de 22.277M€», dá conta ainda o relatório.