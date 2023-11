Está confirmado: a Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto, agendada para a próxima segunda-feira, 20 de novembro, às 21 horas, não vai mesmo realizar-se.

A confirmação surgiu na manhã deste sábado, através de uma comunicação oficial disponível no sítio do FC Porto e com assinatura do Presidente da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto.

No documento, é explicado que «por solicitação» da «direção» do FC Porto e tendo em conta a decisão do Conselho Superior, da última quinta-feira, de retirada da proposta para revisão de estatutos, foi desconvocada a AG Extraordinária «por manifesta falta de objeto».

«Por solicitação da Ex.ma Direção do Futebol Clube do Porto, face à Deliberação do Conselho Superior de 16 do corrente mês, que decidiu a retirada de Proposta relativa à aprovação dos novos Estatutos do Clube - Ponto 1 da Convocatória de 3.11.2023 -, desconvoco a Continuação da Assembleia Geral Extraordinária anteriormente designada para o dia 20 do corrente mês, pelas 21h, no Pavilhão Dragão Arena, sito à Via Futebol Clube do Porto, no Porto, por manifesta falta de objeto», pode ler-se, na comunicação oficial.

Recorde-se que a Assembleia-Geral Extraordinária da última segunda-feira, dia 13, ficou marcada por cenas de violência, acabando por ser suspensa e remarcada.

Em causa estavam vários pontos de alteração dos estatutos para o ato eleitoral que se realiza em 2024.