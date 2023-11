Longas filas, falta de organização e cenas de violência.



A Assembleia-Geral Extraordinária do FC Porto, com vista à deliberação sobre a aprovação dos novos estatutos propostos pelo Conselho Superior, tornou-se numa de pesadelo. Foi um dos dias mais negros da história do clube portista.



A reunião magna estava agendada para as 21h00 e desde logo se percebeu que a afluência seria enorme. Antes da hora marcada para o início dos trabalhos, milhares de sócios dos dragões esperavam para entrar no estádio, incluindo André Villas-Boas, ex-treinador portista e potencial candidato às eleições do próximo ano. As filas levaram mesmo a que o trânsito no túnel que circunda o Dragão fosse encerrado pela polícia.



Perante a presença de milhares de adeptos, a Assembleia-Geral mudou de local: passou do auditório no estádio para o Dragão Arena, o que motivou uma interrupção de 45 minutos. Enquanto muitos adeptos ainda aguardavam para entrar no recinto, o presidente dos azuis e brancos, Jorge Nuno Pinto da Costa, discursou e garantiu ter chegado a acordo com a Mesa da Assembleia-Geral para que o ato eleitoral seja realizado em abril de 2024, mesmo que fosse aprovada uma mudança nos estatutos, relativamente a esse ponto.

«(...) Os senhores associados votarão com a certeza de que se votarem até junho, eu tenho um acordo com o presidente da AG de que o ato eleitoral será em abril», começou por dizer.

«Acho que deve ficar como estava e não se deve acrescentar para que não haja dúvidas. No artigo 26, B, quando diz que é necessário dois anos de associado, sendo um na categoria sénior e outro júnior, eu entendo que isto está mal. Se aos 18 anos os nossos jovens podem votar para o Presidente da República também devem poder votar no FC Porto», acrescentou.



Assistiram-se a cenas de violência dentro do Dragão Arena e perante um clima de intimidação, muitos associados abandonaram o local. Mas nem por isso a AG foi suspensa.



Apenas quando um sócio foi agredido e retirado do local após ter usado a palavra, é que a reunião magna foi cancelada e adiada para dia 20 de novembro. Essa foi, de resto, a única comunicação oficial feita pelo FC Porto acerca do que se passou no Dragão e no Dragão Arena.





Cronologia de uma noite que fica para a história do FC Porto:

20h00 - Milhares de adeptos fazem fila para entrar no estádio do Dragão



20h30 - Rebentam petardos e potes de fumo na porta P1 do estádio do Dragão



20h42 - André Villas-Boas é aplaudido na chegada à AG do FC Porto e ocupa um lugar na fila para a entrada no recinto



21h00 - O auditório onde se iria realizar a reunião magna está cheio enquanto milhares continuam na fila para entrar



21h30 - Fila de adeptos prolonga-se até ao túnel que circunda o Dragão e o trânsito é encerrado



21h53 - Assembleia-Geral é interrompida 45 minutos. A reunião magna vai passar para o Dragão Arena



21h57 - Nuno Lobo, candidato às eleições do FC Porto, criticou a escolha do local para a Assembleia Geral Extraordinária desta noite



22h05 - Villas-Boas critica organização da AG e pede a remarcação da mesma. Abandona o local pouco depois



22h18 - Sócios que já fizeram o registo para participar na reunião magna saem pelo parque 2 e começam a mobilizar-se para o Dragão Arena ao mesmo tempo que se ultimam preparativos para que o recinto acolha a mesma



22h23 - Nuno Lobo fala novamente aos jornalistas e apela a que AG seja reagendada à semelhança do que Villas-Boas tinha feito



22h44 - Começa, por fim, a Assembleia-Geral com muitos sócios ainda no exterior do Dragão Arena. SuperDragões cantam por Pinto da Costa



22h54 - Durante a sua intervenção, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, assegura ter chegado a acordo com a Mesa da Assembleia Geral para que o ato eleitoral seja realizado em abril de 2024, mesmo que seja aprovada uma mudança nos estatutos, relativamente a esse ponto.



22h59 - Surgem os primeiros relatos de cenas de violência no pavilhão do FC Porto, no decorrer da Assembleia-Geral do clube, levando vários sócios a optar por abandonar o espaço. A reunião magna prossegue



23h01 - O candidato Nuno Lobo anuncia que vai impugnar a Assembleia-Geral do FC Porto

23h48 - Um sócio do FC Porto que fez uso da palavra acabou por ser agredido e retirado do pavilhão. Outros sócios deixam o recinto

00h06 - Assembleia-Geral suspensa e reagendada para dia 20 de novembro



00h10 - Através de uma nota no site oficial, o FC Porto dá conta da suspensão da AG e informa que nova reunião irá realizar-se a 20 de novembro



00h37 - O potencial candidato às eleições do FC Porto, André Villas-Boas, considerou a última segunda-feira como «um dos dias mais negros da história» do clube