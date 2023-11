A Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto ficou marcada por cenas de violência. Antes da sessão magna ser interrompida, um dos sócios do clube usou da palavra para criticar algumas alterações propostas aos estatutos.



Numa intervenção de cerca de cinco minutos, o sócio dos dragões enumerou várias casas do clube que não cumprem os estatutos. Poucos minutos após ter usado da palavra, o associado foi agredido por outros adeptos e retirado do Dragão Arena.



A Assembleia Geral Extraordinária foi, logo de seguida, suspensa e reagendada para dia 20 de novembro.



Veja a intervenção do sócio e o momento em que este é agredido e retirado do pavilhão: