Pedro Teixeira esteve na Assembleia Geral do FC Porto, como tinha prometido que ia fazer, e reagiu esta terça-feira aos acontecimentos tristes que levaram à interrupção da reunião magna, após dormir sobre o assunto.

«Hoje acordei, olhei para o pulso e percebi que não tinha sido só um pesadelo», começou por escrever.



«Podíamos ter estado em paz a votar numa das maiores assembleias de sempre do clube, onde os sócios compareceram de uma forma estrondosa... e que bonito que estava a ser. Ver milhares de sócios à espera para exercer o seu direito ao voto, para participar e ter uma voz ativa. Estávamos felizes enquanto esperávamos naquela fila interminável, olhávamos uns para os outros com orgulho no que estava ali a acontecer.»

O ator diz que rapidamente o estado de felicidade passou à história. Logo quando estava na fila, começou a receber indicações de que no auditório do Estádio do Dragão, para onde inicialmente tinha sido marcada a reunião magna, já havia problemas.

«O que assistimos depois foi um descalabro, bastava um simples manifesto para que se fosse destratado com insultos. Foi uma vergonha, sócios agredidos na bancada, homens e mulheres de todas as idades», escreveu.



«Isto tudo perante uma direção e uma mesa da assembleia geral impávidas e serenas, enquanto sócios do clube eram varridos das bancadas. A única coisa que interessava era prosseguir com a ordem de trabalhos. Não houve uma palavra, os braços e as pernas continuavam cruzados enquanto tudo acontecia mesmo ali à frente de todos.»

Pedro Teixeira diz que o que se seguiu foi «pouca segurança, zero polícia de segurança pública, pancadaria e intimidação».

«Isto está errado!», sublinha.

«Uma situação destas jamais poderia ter acontecido num país livre e democrático. Senti medo e vergonha do que se passou. É um dia impossível de esquecer. Dia 20 há nova assembleia geral, e será bonito e extremamente importante que estivéssemos lá todos novamente e num clima muito mais sereno e seguro, pois será inaceitável e incompreensível que depois do que se passou ontem a PSP e o Ministério Público não tomem medidas e protejam a ordem pública e a segurança de todos.»

O ator termina a longa mensagem com um «Viva o Porto! 💙»